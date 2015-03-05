МЗС вимагає від Росії негайно допустити українських лікарів до Савченко - їй стало гірше

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Євгена Перебийноса щодо ситуації з Савченко

«Оприлюднена деякими ЗМІ інформація, що нібито Надія Савченко припинила голодування, на жаль, не відповідає дійсності. Надія Савченко продовжує голодування на знак свого протесту проти незаконного вивезення з України та безпідставного утримання на території Росії, проте погодилась на певний час поновити прийом підтримуючих сумішей (у вигляді бульйону)», - зазначив він.

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За даними речника МЗС, «сьогодні під час зустрічі з консульським представником Посольства України у Надії Савченко стався черговий напад». Це є прямим результатом значного погіршення стану її здоров’я, до чого Міністерство закордонних справ України неодноразово привертало увагу російської сторони, додав він.

МЗС України у зв’язку з цим знову звертається до російської сторони з вимогою негайно допустити до Савченко українських лікарів, а також звільнити затриману громадянку України з-під варти, що дозволить здійснити її термінову госпіталізацію до однієї з українських або європейських клінік, наголосив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Савченко з 15 грудня голодує на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров'я погіршився.

Сьогодні, 5 березня, у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодовки, але погодилася пити курячий бульйон для підтримання здоров'я.

Пізніше адвокат Савченко Марк Фейгін підтвердив, що його підзахисна погодилася на часткове припинення голодування.

«Я вийшов від Надії Савченко. Я підтверджую слова ФСВП про її часткове припинення голодування», - написав адвокат у Twitter.