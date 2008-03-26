Тимошенко сьогодні дасть прес-конференцію

О 10.00 розпочнеться засідання Кабміну

Сьогодні о 10.00 розпочнеться розширене засідання Кабінету Міністрів України. Як повідомили УНІАН в управлінні зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, у порядку денному розглядатимуться питання про діяльність уряду впродовж 100 днів, пріоритетні завдання щодо приватизації державного майна та вдосконалення механізмів її проведення. Після завершення засідання відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

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