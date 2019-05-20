На що звернути увагу президенту Зеленському у зовнішній політиці

Європа в голові, а не на словах, українське громадянство усім, хто проживає за кордоном але готовий будувати нову успішну й сильну Україну, а також припинення вогню на Донбасі – такі меседжі, які хоч якось наближені до міжнародної політики, почуло суспільство від президента Зеленського в його інаугураційній промові. Тому поки що ми не знаємо, якими будуть пріоритети в зовнішній політиці команди Зеленського (проте вони можуть бути озвучені з призначенням нового глави МЗС).

Одним з важливіших аспектів будуть кадрові призначення, адже партнери України за кордоном побоюються, що Зеленський може бути несамостійною фігурою, тому може призначати на ключові, з точки зору зовнішньої політики, посади людей за протекцією. Така політика, на жаль, може знизити підходи президента України до розв’язання головних питань міжнародного порядку денного, де Україна залежна від позиції сильних західних країн.

США потрібні Україні і зберегти міцні зв’язки – завдання номер один

Непростим може бути розвиток україно-американських стосунків. І хоча, міністр енергетики і представник США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, запевнив, що Вашингтон на стороні України, за кулісами таких заяв панують дещо інші настрої. США потрібні Україні і зберегти міцні зв’язки – завдання номер один.

По-перше, США є найбільшими акціонерами МВФ, а Україна потребує продовження співпраці з фондом.

По-друге, підтримка США потрібна Україні в ООН, особливо, щодо безпекових питань, які розглядає Радбез.

По-третє, підтримки США ми потребуємо і в якості посередника між Україною та Росією – це може стати єдиним фактором, що змусить Кремль серйозно поставитись до питання деокупації Донбасу.

Втім, ускладнити ці процеси можуть роздуті раніше скандали. Наприклад, довкола надуманого списку колишнього посла США в Україні Марі Йованович, про що говорив генпрокурор Юрій Луценко. Або довкола поїздки адвоката президента США Джуліані до України, що не відбулась… Хвилює, що наша країна знову може бути втягнута в жорсткі передвиборчі перегони в США. На кого або на що поставить Володимир Зеленський, поки не відомо. Втім, слід пам’ятати, що Дональд Трамп - людина з бізнесу, і його прагматика може перемогти будь-яку політичну гру, розв’язану в Києві.

Також в підтримці України складно буде втримати єдину Європу. ЄС проходить свій перехідний етап трансформації влади (вже цього тижня відбудуться вибори до Європейського парламенту). Результатом може бути оновлення інституцій ЄС людьми, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Слід брати до уваги і фактор тиску вдома, в Україні

Тому адміністрації президента Зеленського слід зосередитись не на апеляції до ЄС як єдиного органу, адже ефективнішим буде шлях підсилення комунікацій з окремими ключовими країнами ЄС. Пріоритетом в цьому завданні мають стати: економіка, безпека та захист українців-заробітчан, які проживають в країнах ЄС.

Загалом, питання продовження або посилення антиросійських санкцій ЄС буде проходити складно, на грані їх скасування. І, цілком вірогідно, це штовхатиме Володимира Зеленського бути гнучким в домовленостях з ЄС. Але це може не зіграти на нашу користь.

Крім того, слід брати до уваги і фактор тиску вдома, в Україні. Адже деякі політичні сили будуть педалювати тему війни на Донбасі, закликатимуть до прямих переговорів з так званими лідерами ОРДЛО, а Росія саме на них спробує замкнути питання «вирішення конфлікту»… Європа тут не буде вдаватися в деталі. Але цілком може підтримати такий не вигідний для України порядок денний. Фактично, нового президента України можуть поставити в незручне становище, вихід з якого супроводжуватиметься невдоволеністю певної частини населення України.

… Зовнішня політика – це не те, що ми бачимо по телевізору, це лише вершина айсбергу. Найчастіше, така політика – це робота в кулуарах, саме там, де формуються рішення та відстоюються національні інтереси. Тому наявність в команді нового президента фахових, професійних дипломатів, прагматичне розуміння цілей, яких ми маємо добитись – ключ до прориву. І непогано б супроводити їхню роботу інформаційним тлом щодо інвестиційних можливостей України та якісних змін в антикорупційній політиці.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro