В Росії заявили, що по її обʼєктах було завдано ударів із застосуванням крилатих ракет "Фламінго". Інформацію про нібито збиття ракети поширюють пропагандистські телеграм-канали.

Жоден з двох прокремлівських пабліків не уточнює, яку кількість ракет було застосовано чи коли це сталося. Крім того, немає даних про те, коли було зроблено опубліковані на цих ресурсах фото.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час удару по Росії минулого тижня було успішно застосовано ракети "Нептун" та "Фламінго". Кількість застосованих ракет глава держави не називав.

"Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", – сказав він.

Конкретні цілі, які були атаковані цими ракетами, також не розкривалися.

Ракети "Фламінго": інші новини

Видання Welt пише, що Україна атакувала ракетами "Фламінго" базу ФСБ у Криму. Внаслідок атаки на тому місці залишилися величезні кратери.

Зазначалося, що дві ракети влучили в ціль, тоді як третя впала за 100 метрів від неї. Автори додали, що на озброєнні української армії, ймовірно, вже перебувають десятки, а можливо, й понад сотня таких ракет.

