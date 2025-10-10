Зокрема, таким дроном було атаковано залізницю на Ніжинській ділянці, каже фахівець.

Російські окупаційні війська застосовують для атак по Україні ударні дрони "Шахед" з онлайн-керуванням. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

На фото, яке опублікував "Флеш", можна помітити антену на хвості "Шахеда", а також камеру спереду. Зазначається, що цей дрон атакував залізницю на Ніжинській ділянці.

"Оператор заходив на ціль багато разів, намагаючись оптимально нанести удар", – зауважив експерт.

"Флеш" акцентував, що йдеться про неповороткий дрон із бойовою частиною у 50 кілограм, керують яким з території Росії.

Атаки "Шахедами" по Україні

Раніше "Флеш" розповів, що росіяни можуть розширити "шахедні" атаки на залізничні потяги на глибину до 500 км. За словами Сергія Бескрестнова, окупанти і надалі будуть атакувати локомотиви та залізну інфраструктуру.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін сказав, що "Шахеди" тепер можуть ухилятися від дронів-перехоплювачів. Він акцентував, що у них з’явилися звичайні примітивні китайські датчики, що фіксують поруч будь-який дрон, через що "Шахед" різко змінює висоту, чого не можуть зробити зенітні дрони.

