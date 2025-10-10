Повідомляється про вибухи в різних містах України.

З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризують Україну ударними дронами типу "Шахед". Про перебування ворожих безпілотників у повітряному просторі нашої країни повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

Оновлено 00:19: Через масовану атаку ворожих БпЛА в Києві можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням, заявив Віталій Кличко.

"Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування", – додав міський голова.

Оновлено 00:09: За даними ПС ЗСУ, ворожі дрони летять у напрямку Сум, Харкова, Києва та Дніпра.

Станом на 23:55 було відомо про вибухи у низці міст України, в тому числі в Дніпрі. У Києві ж працюють сили протиповітряної оборони, інформував мер міста Віталій Кличко. ЗМІ повідомляли, що в столиці спостерігалися певні перебої зі світлом – офіційно цю інформацію наразі не підтверджено.

Крім того, засоби ППО працюють у Запоріжжі, заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тим часом експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов каже, що давно не бачив такої кількості "Шахедів" у небі над Україною.

Росія, імовірно, визначила для себе нове стратегічне завдання на фронті. З доповіді військового керівництва РФ випливає, що Москва, схоже, націлилася на захоплення Запоріжжя.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів.

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Ви дивитеся на людей, яких убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", – сказав американський лідер.

