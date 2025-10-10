Російський "Панцирь" індійців не зацікавив.

Індія намагається знижувати свою залежність від російської зброї і зробила новий крок у цьому напрямку, замовивши британські зенітні міні-ракети замість російського зенітного комплексу "Панцирь". Про це пише Defense Express.

Так, повідомляється, що Індія замовила велику партію британських малих ракет LMM від компанії Thales на загальну суму у 350 млн фунтів (близько 468 млн доларів).

"Ракети LMM - це, на досвіді ЗСУ, дуже ефективний засіб для знищення дронів, тому вибір Індії цілком очікуваний, навіть попри те, що Кремль намагався продати Делі "Панцирь-С1М" з новими протидроновими ракетами ТКБ-1055", – пишуть оглядачі.

Як зазначає Defense Express, LMM – це саме ті ракети, постачання Україні яких у кількості аж 5000 одиниць Велика Британія анонсувала навесні.

"Угода з Індією – черговий приклад того, що Міноборони Індії все ж таки намагається дрейфувати подалі від російського озброєння у тих сферах, де це можливо. Тобто вибір Індією саме LMM можливо остаточно вважати відповіддю на питання, чим саме індійські військові хочуть протидіяти загрозам", – пише Defense Express.

Аналітики зазначають, що LMM представляє собою малогабаритну ракету вагою 13 кг, з яких 3 кг припадає на бойову частину. Загальна довжина ракети складає 1,3 метра при діаметрі у 76 мм. Ракета здатна вражати цілі в радіусі до 6 км. Завдяки наявності функції лазерного наведення ракета здатна вражати цілі із малою тепловою сигнатурою та ігнорувати теплові пастки.

