Собівартість iPhone 17 вразила дослідників: скільки насправді коштує смартфон

Наприклад, один iPhone 17 Pro Max з мінімальною вбудованою пам'яттю обходиться Apple у 408 доларів.

Смартфони Apple iPhone традиційно належать до преміального сегмента і коштують недешево – саме це часто викликає невдоволення у людей. Тому цілком логічно, що багатьом цікаво дізнатися, яка ж їхня собівартість і скільки компанія заробляє на своїх клієнтах.

Дослідники підрахували, що виробництво iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ коштує Apple приблизно 408 доларів, що відповідає приблизно третині від поточної роздрібної ціни пристрою. У США такий Айфон коштує 1200 доларів, але там ціна зазвичай без податку, що не зовсім актуально для Європи. Наприклад, версія iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в Україні стартує від 80 000 грн або 1600 у доларах.

Найдорожчим компонентом 17 Pro Max є процесор A19 Pro, модем 5G, модуль камери і дисплей – 340 доларів у сумі. Це приблизно 83% від загальної собівартості пристрою.

Далі йде корпус (20 доларів), акумулятор (4 долари), 256 ГБ пам'яті (20 доларів) і оперативна пам'ять (22 долари).

Важливо зазначити, що різниця в 790 доларів між ціною комплектуючих і офіційною вартістю не означає чистого прибутку. Apple інвестує велику суму грошей у дослідження і розробку процесорів, систем камер і iOS. Глобальне виробництво, маркетинг і логістика також збільшують загальну вартість.

Незважаючи на те, що жоден із цих факторів не фігурує в розбиранні, вони є частиною того, що компанія закладає в роздрібну вартість.

Нагадаємо, нову лінійку iPhone 17 презентували 9 вересня. Відомий техноблогер MKBHD назвав базовий iPhone 17 найкращим смартфоном Apple за довгі роки і мало не ідеальним смартфоном за свої гроші.

А моделі iPhone 17 Pro і 17 Pro Max отримали унікальну функцію, якої немає у конкурентів. Це перший смартфони в індустрії з прямим записом відео у форматі ProRes RAW.

