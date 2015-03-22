СБУ затримала військового-контрактника, який "зливав" бойовикам інформацію про сили АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що водій однієї з військових частин, уродженець Новоазовська, 1992 р.н., був завербований представником так званого "міністерства бєзопасності" терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Змій".

Військовослужбовець за вказівкою бойовика збирав під час патрульного чергування відомості про сили АТО, дислоковані в районі н.п. Широкиного Новоазовського району.

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Крім того, інформатор доповідав своєму кураторові про систему охорони адмінбудівель правоохоронних органів, прокуратури, збирав дані про утримання під вартою осіб, затриманих за участь у терористичній діяльності.

Стосовно зрадника відкрито кримінальне провадження.