Нардеп Денисенко визнав, що його помічник застрелив працівника СБУ у Волновасі

Про це він заявив на брифінгу у Дніпропетровській ОДА в понеділок.

За його версією, Гордеєв застрелив правоохоронця під час сутички, яка виникла при спробі "зупинити трафік лівої горілки", передає Українська правда.

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Денисенко запевняє, що Гордеєв зупинив кілька вантажівок зі склотарою, яка прямувала в зону АТО, але "водії комусь подзвонили і приїхали представник прокуратури та СБУ".

Саме ці правоохоронці начебто покривали контрабанду горілки.

Працівник СБУ, за версією Денисенка, "потягнувся по автомат Гордеєва", але той вихопив свою зброю і застрелив працівника СБУ.

То й же факт, що цю справу поєднали з іншими справами про контрабанду, викрадення людей тощо, Денисенко вважає початком війни проти "дніпропетровської команди".

"Це команда "фас!" про оголошення широкомасштабної війни не лише проти керівництва Дніпропетровської ОДА, нардепів від області, а й довгоочікувана Путіним війна по знищенню добровольчого руху, дискредитація активістів Майдану", - заявив він.

Він розповів, що уже заарештовані 26 бійців "Січі", "Правого сектору" та інших підрозділів.

Денисенко навіть заявив, що лідери країн у Мінську підписали "таємний протокол", який передбачав три пункти: усунення Коломойського; ліквідацію добровольчого руху; нейтралізацію "Правого сектора".

Звідки у депутата такі сенсаційні дані, він не уточнив.