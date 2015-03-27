Підозрюваного у вбивстві капітана СБУ помічника депутата допоміг затримати його колишній "шеф" - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник очільника МВС України Арсена Авакова, народний депутат Антон Геращенко.

«Сьогодні вночі в Ужгороді під час спроби втекти до Європи було затримано підозрюваного у вбивстві офіцера СБУ Віктора Мандзика колишнього помічника одного з народних депутатів, тепер уже позафракційного. Як ви пам'ятаєте, міністр МВС Арсен Аваков публічно вимагав від цього депутата не заважати органам внутрішніх справ розслідувати цей злочин і знайти підозрюваного у вбивстві. Даний народний депутат дійсно спочатку вважав, що його помічника підставили, що він не міг скоїти це жахливе вбивство, проте після того як він розібрався в ситуації, почув свідчення очевидців, він сам допоміг слідству вийти на підозрюваного у вбивстві та затримати його під час спроби перетину кордону», - написав Геращенко.

Читайте такожВбивцю офіцера СБУ затримали під час спроби перетнути кордонВін зазначив, що перевіряв цю інформацію і вона підтвердилася. «Як сказав мені сьогодні вранці цей народний депутат, «кожен має відповідати за свої вчинки, адже кров - це не вода», - підкреслив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, офіцера СБУ Мандзика було убито 21 березня в Волновасі. За підозрою у вбивстві було затримано 11 осіб.