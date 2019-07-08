Провокація Медведчука: навіщо Кремлю і проросійським силам в Україні знадобився телеміст між "Росія 24" і "NewsOne"

Українське суспільство обурилося анонсованим телемостом «Надо поговорить» між російським телеканалом «Росія 24» і українським телеканалом, підконтрольним куму президента РФ Віктору Медведчуку, «NewsOne».

Цей телеміст, з якого боку не глянь – в інтересах Медведчука. Адже цей проект потрібен для електорального розгону рейтингів партії Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» напередодні парламентських виборів. Адже такий діалог допоміг би представити кума Путіна як єдиного переговірника по Україні, єдиного політика, що здатен вирішити українсько питання в Росії.

Однак проведення такого телемосту є небезпечним для України. Передусім він несе інформаційну загрозу, тому що порушує інформаційну цілісність та єдину позицію, якої дотримувалася більшість людей в Україні протягом останніх років. Також він би став підривом позицій офіційної влади в нашій державі. Цей телеміст однозначно можна вважати втручанням Росії у внутрішній інформаційний простір України.

Хоча, в принципі, засіб масової інформації має право проводити такі заходи (телемости не заборонені в нашій державі). Однак, зважаючи на те, з яким ЗМІ і якої країни планується телеміст, виникає питання радше морально-етичного змісту.

Крім того, Кремль, без сумніву, використав би цей телеміст на свою користь також. Це стало б своєрідною підготовкою російського суспільства до діалогу з Україною. Якщо справді будуть виконуватися Мінські угоди повною мірою, Кремлю теж якось доведеться пояснювати своїм громадянам, чому, наприклад, Росії доведеться піти з Донбасу. Тож це – серйозне питання інформаційної політики Росії, адже Кремль постійно годував свій електорат історіями про «бандерівців», а тепер якось із цієї картинки потрібно виходити. Тобто Кремлю цей телеміст потрібен би був задля пропаганди.

Цей телеміст, з якого боку не глянь – в інтересах Медведчука. Адже цей проект потрібен для електорального розгону рейтингів партії Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» напередодні парламентських виборів

Якби «NewsOne» сам не скасував заплановане телевізійне дійство, все одно влада мала б інструменти, аби завадити його проведенню. Передусім мало би бути ухвалене політичне рішення про недопущення втручання в інформаційний простір України ворожої до нас держави. Тобто влада мусила би продемонструвати свою політичну позицію. Причому своє слово в даній ситуації мало сказати саме РНБО.

Так, звісно, «NewsOne» у судовому порядку міг би оскаржити рішення РНБО. Однак це було б питанням часу: поки відбудеться розгляд, поки з’явиться рішення… А цей телеміст потрібен був Медведчуку саме до виборів – він логічно лягав би в загальну канву подій: Медведчук поговорив із ким потрібно – звільнили українських моряків, Медведчук і компанія з’їздили в Москву перед президентськими виборами, поговорили з Міллером про газ, а потім завдяки Медведчуку відбулася б «інформаційна нормалізація», діалог.

Ідея із телемостом була розрахована на певний інформаційний вакуум, пов’язаний із забороною російських телеканалів в Україні. Тож для багатьох телеглядачів, налаштованих проросійськи, це був би «свіжий ковток повітря».

Також у цій історії проявився інший цікавий момент. Усі непопулярні, сумнівні і брудні замовлення завжди на себе бере «NewsOne», а не інші медіа Медведчука. Цей телеканал завжди ходить по лезу, завжди всі матеріали на грані фолу. Якщо ви простежите діяльність телеканалу протягом останніх двох років, то помітите, що всі найбільш резонансні повідомлення подавав саме «NewsOne». Водночас «112 канал» завжди намагаються використовувати більш обережно і цивілізовано. «NewsOne» же справді виглядає як «зливний бачок». При цьому аудиторії цих медіа-активів перетинаються.

Ідея із телемостом була розрахована на певний інформаційний вакуум, пов’язаний із забороною російських телеканалів в Україні. Тож для багатьох телеглядачів, налаштованих проросійськи, це був би «свіжий ковток повітря»

Складається враження, що Медведчук так і просить, щоб цей канал прикрили… Принаймні він робить усе, щоб у цього телеканалу були проблеми, або щоб позбутися цього активу і зробити на цьому хайп.

Загалом, анонсований телеміст був провокацією Медведчука. Адже потім, коли влада якимсь чином перешкодила б проведенню цього телемосту, він би оголосив на прикладі «NewsOne», що Україні відбуваються утиски свободи слова.

В будь-якому разі, що б не сталося з телемостом і телеканалом, для Медведчука склалася б виграшна ситуація: якби «NewsOne» таки провів телеміст, то був би хайп; якби його проведення було б заборонено рішенням РНБО, або націоналісти провели б гучну акцію під стінами телеканалу – теж був би хайп, мовляв, в Україні зривають діалог і закривають людям рота.

У будь-якому разі, цей телеміст – мобілізуючий чинник і для електорату Медведчука, і для електорату Порошенка. Вони виграють, бо ставлять нову владу і президента Зеленського в розтяжку, примушують приймати якісь рішення, які б демонстрували позицію нової команди. Зеленський же не хоче демонструвати конкретну позицію, принаймні до парламентських виборів – він намагається «пробігти поміж крапельками» на вибори.

Ця скандальна історія з телемостом так чи інакше матиме свій вплив на рейтинги партії Медведчука. Медведчук уже закріпився у своїй електоральній ніші, забрав собі електорат колишніх комуністів та проросійський електорат Партії регіонів. Незначна патріотична частина колишньої Партії регіонів – Опоблок – має дуже незначні шанси на виборах. Медведчук намагається підім’яти під себе всіх, а в підсумку, думаю, «Опозиційна платформа – За життя» вийде дуже легко на 15%. Вони матимуть серйозну фракцію у Верховній Раді. Це, звісно, не означає, що по мажоритарці у них будуть такі самі результати.

Ця скандальна історія з телемостом так чи інакше матиме свій вплив на рейтинги партії Медведчука

Чи може анонсований телеміст стати вагомою підставою для позбавлення телеканалу «NewsOne» ліцензії? Якщо буде відповідне рішення РНБО, то чому б і ні.

Тут питання – як ця історія вплине на рейтинги Зеленського. Якщо команда нового президента продемонструє свою проукраїнську позицію і телеканал позбавлять ліцензії, то не зрозуміло, як на це відреагує частина проросійського електорату, яка на президентських виборах голосувала за Зеленського. З іншого боку, якщо не буде жодних рішень і дій щодо «NewsOne», то на адресу Зеленського посипляться звинувачення у «зраді».

Анатолій Октисюк, політичний аналітик, експерт аналітичного центру DemocracyHouse