Президент пояснив збільшення оборонного бюджету захистом незалежності

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігівській облдержадміністрації, виступаючи перед активом області.

За словами Порошенка, Україна зараз проходить найважче випробування.

"Ніхто уявити не міг, що у центрі Європи будемо мати середньовічну агресію сусідньої держави. Війна прийшла до кожного українця", - зазначив президент.

Читайте такожМіноборони уклало вже 70% договорів щодо постачання озброєння в 2015 році - президентВін підкреслив, що бюджет оборони збільшено до 90 млрд грн, "щоб захистити Україну, зберегти незалежність".

На думку Порошенка, за останній рік народилося нове українське військо, яке вміє давати відсіч. "Військо, яке є фантастично патріотичним", - наголосив глава держави.

Він також зауважив, що вдалося за рік відродити те, що руйнувалося упродовж 23 років незалежності України.