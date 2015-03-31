Україна розширить санкції проти громадян РФ, причетних до окупації Криму та агресії на Донбасі
16:51, 31 березня 2015Політика
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширить санкції проти російських громадян, причетних до окупації Криму та агресії на сході України.
Порошенко пообіцяв посилити санкції проти громадян РФ, причетних до анексії Криму / Фото УНІАН
Про це президент Петро Порошенко сказав журналістам під час брифінгу в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Шевченка.
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За його словами, "найближчим часом з'явитися рішення РНБО, де будуть розширені санкції проти окремих російських громадян, які брали активну участь у подіях під час окупації Криму та агресії на сході".
Зокрема, за словами Петра Порошенка, мова йде про арешти рахунків і активів.
Президент підкреслив, що ці дії відбуваються у повній синхронізації з Євросоюзом і США.
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