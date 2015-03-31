В Одесі інсценують масові заворушення за участю водіїв приватних автомобілів - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прес-секретар Головного управління МВС в Одеській області Алла Марченко. За її словами, минулого тижня надійшла інформація про проведення у центрі міста, по вул. Пастера, фейкової акції протесту.

«Три автомобілі затримані, вони були без державних номерів. Водії пояснили, що їм були обіцяні і сплачені гроші - по 300 грн. Номери вони зняли, щоб не світити автомобілі. Їхнім завданням було створити автомобільну масовку», - розповіла Марченко.

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Вона додала, що автомобілісти повинні були тиснути на клаксони, коли на проїжджу частину вийдуть «незадоволені городяни». Крім того, повинен був під'їхати четвертий автомобіль, який треба було перекинути, імітуючи народний гнів.

За даними Марченко, у постановочних заворушеннях повинні були взяти участь студенти одеських вишів, яким обіцяли по 150 грн. Вона відмовилася уточнити, з яких саме вишів організатори залучили студентів.

Як запевнила Марченко, керівництву навчальних закладів повідомлено про затримання їхніх учнів, а частина організаторів інсценувань - також зі студентського середовища.

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За даними прес-секретаря, останнім часом було два таких інсценування, затримано кілька учасників лише одного. «У двох «мітингах» брали участь різні люди», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Одесі 25 березня співробітниками одеської міліції та СБУ області була попереджена провокація на вулиці Пастера. Зокрема, були затримані 6 осіб, причетні до організації інсценування масових заворушень для дестабілізації ситуації в місті.

21 березня деякі сайти розповсюдили відеозапис, на якому група молодих людей на вулиці Ільфа і Петрова нібито протестує проти «політичних репресій», перекривши дорогу. У міліції заявили, що це був фейковий мітинг, який тривав не більше 10 хвилин.