Геращенко: застава за Бочковського заблокована для перевірки походження грошей

Про це повідомив народний депутат, радник очільника МВС Антон Геращенко в соцмережі. Він уточнив, що внесення застави заблоковано "для перевірки законності походження коштів, які збираються внести як заставу".

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"Якщо буде встановлено, що гроші, що пропонуються у якості застави, мають кримінальне походження, то це буде привід для ще однієї кримінальної справи", - підкреслив Антон Геращенко.

Радник глави МВС нагадав, що 31 березня за колишнього заступника начальника ДСНС Василя Стоєцького було внесено заставу в розмірі 1 182 000 грн. і він вийшов з СІЗО із зобов'язанням з'являтися на слідчі дії і в суд.