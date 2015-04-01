Наступного тижня до ВР внесуть шість законопроектів, ініційованих волонтерами

Наступного тижня до Верховної Ради буде внесено шість законопроектів, ініційованих волонтерами.

Про це повідомила народний депутат з фракції “Блок Петра Порошенка” Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба БПП.

«Законопроекти вже представлені президенту України та стосуються підтримки волонтерського руху та можливості убезпечити від зловживань державні органи влади», – сказала Геращенко.

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За словами Геращенко, українське законодавство, яке регулює діяльність волонтерського руху, не бездоганне: «Насамперед, необхідно врегулювати питання компенсації та соціального захисту волонтерів, їх родин, які постраждали в зоні ведення АТО. В нашому законодавстві не прописані такі речі. Потрібно врахувати той факт, що з такою проблемою ми зіштовхнулися вперше. Держава та влада мають на такі речі реагувати оперативно».

Як додала парламентарій, «ми маємо бути спільниками в ключових речах – захисті національних інтересів держави і в розумінні того непростого шляху, який сьогодні проходить наша країна».

«Очевидно, що держава самостійно не потягла би сьогоднішній вантаж проблем. За рік Україна зіштовхнулася з питанням внутрішніх переселенців, яких офіційно зареєстровано більше 1 мільйона осіб. Значний тягар волонтери також взяли у забезпеченні армії. Ми всі реально розуміємо їхній безцінний вклад. Не буде такого дня, коли перестанемо дякувати волонтерам», – переконана народний депутат.