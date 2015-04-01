Наступного тижня до ВР внесуть шість законопроектів, ініційованих волонтерами
За словами Геращенко, українське законодавство, яке регулює діяльність волонтерського руху, не бездоганно.
Наступного тижня до Верховної Ради буде внесено шість законопроектів, ініційованих волонтерами.
Про це повідомила народний депутат з фракції “Блок Петра Порошенка” Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба БПП.
«Законопроекти вже представлені президенту України та стосуються підтримки волонтерського руху та можливості убезпечити від зловживань державні органи влади», – сказала Геращенко.
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За словами Геращенко, українське законодавство, яке регулює діяльність волонтерського руху, не бездоганне: «Насамперед, необхідно врегулювати питання компенсації та соціального захисту волонтерів, їх родин, які постраждали в зоні ведення АТО. В нашому законодавстві не прописані такі речі. Потрібно врахувати той факт, що з такою проблемою ми зіштовхнулися вперше. Держава та влада мають на такі речі реагувати оперативно».
Як додала парламентарій, «ми маємо бути спільниками в ключових речах – захисті національних інтересів держави і в розумінні того непростого шляху, який сьогодні проходить наша країна».
«Очевидно, що держава самостійно не потягла би сьогоднішній вантаж проблем. За рік Україна зіштовхнулася з питанням внутрішніх переселенців, яких офіційно зареєстровано більше 1 мільйона осіб. Значний тягар волонтери також взяли у забезпеченні армії. Ми всі реально розуміємо їхній безцінний вклад. Не буде такого дня, коли перестанемо дякувати волонтерам», – переконана народний депутат.