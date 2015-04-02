Гройсман хоче провести перше засідання Конституційної комісії наступного тижня

Про це він сказав під час зустрічі з представниками наглядової ради "Ялтинської Європейської стратегії", повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Гройсман зазначив, що до складу Конституційної комісії, яку він очолює, увійшли екс-президенти України, фахівці у сфері конституційного права - народні депутати і експерти, представники політичних партій та міжнародних організацій.

Голова Верховної Ради висловив переконання, що конституційна реформа у частині децентралізації врядування, формування дієвого місцевого самоврядування є передумовою створення "належної системи управління у державі", і наголосив, що відповідні зміни планується внести до жовтня.

"Процедурно ми встигаємо", - сказав спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент Петро Порошенко підписав указ №119/2015 про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.

Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.

31 березня президент підписав указ № 190/2015 "Питання Конституційної комісії", яким затвердив персональний склад комісії.

Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.