Гройсман хоче провести перше засідання Конституційної комісії наступного тижня
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що наступного тижня відбудеться перше засідання Конституційної комісії.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками наглядової ради "Ялтинської Європейської стратегії", повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
Гройсман зазначив, що до складу Конституційної комісії, яку він очолює, увійшли екс-президенти України, фахівці у сфері конституційного права - народні депутати і експерти, представники політичних партій та міжнародних організацій.
Голова Верховної Ради висловив переконання, що конституційна реформа у частині децентралізації врядування, формування дієвого місцевого самоврядування є передумовою створення "належної системи управління у державі", і наголосив, що відповідні зміни планується внести до жовтня.
"Процедурно ми встигаємо", - сказав спікер.
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Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент Петро Порошенко підписав указ №119/2015 про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.
Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.
31 березня президент підписав указ № 190/2015 "Питання Конституційної комісії", яким затвердив персональний склад комісії.
Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.