Перший заступник голови фракції "Народного фронту" Тетерук задекларував 89 тис. грн доходів



Про це йдеться в його декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік, оприлюдненій на сайті парламенту.

Згідно з декларацією, ці кошти є заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

Водночас дохід членів його родини склав 58 тис. 413 грн 46 коп. Це 47 тис. 957 грн доходу від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, а також 10 тис. 456 грн 46 коп. - інші види доходів.

Читайте такожПарубій задекларував 170 тисяч гривень доходу за минулий рік

Відомостей про нерухоме майно чи про вклади в банках, цінні папери та інші активи у декларації немає.

Також Тетерук вказав, що володіє автомобілем Ford Fusion 2007 року випуску.