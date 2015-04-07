Перший заступник голови фракції "Народного фронту" Тетерук задекларував 89 тис. грн доходів
Перший заступник голови депутатської фракції ”Народний фронт” Андрій Тетерук задекларував 89 тис. 144 грн. доходів за 2014 рік.
Про це йдеться в його декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік, оприлюдненій на сайті парламенту.
Згідно з декларацією, ці кошти є заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.
Водночас дохід членів його родини склав 58 тис. 413 грн 46 коп. Це 47 тис. 957 грн доходу від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, а також 10 тис. 456 грн 46 коп. - інші види доходів.
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Відомостей про нерухоме майно чи про вклади в банках, цінні папери та інші активи у декларації немає.
Також Тетерук вказав, що володіє автомобілем Ford Fusion 2007 року випуску.