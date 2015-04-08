ФСБ просить суд залишити Сенцова за ґратами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це слідчий повідомив в ході судового засідання.

Слідчий повідомив, що 10 квітня Сенцову буде пред'явлено нове звинувачення, а також попросив долучити до справи характеристику із СІЗО і довідку про його задовільний стан здоров'я.

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Також було заявлено, що за 11 місяців не вдалося розслідувати справу проти Сенцова, оскільки його діяльність мала, за словами слідчого, "багатоепізодний характер у складі терористичного угруповання", і в разі звільнення режисер нібито "може втекти і продовжити злочинну діяльність".

Сенцов перед початком судового засідання наголосив, що є громадянином України і має двох неповнолітніх дітей, а також зазначив, що раніше не був судимий.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова, а також активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Геннадія Афанасьєва в травні 2014 року було затримано в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін тримання Сенцова під вартою.

У грудні в Генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого 2015 року Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Сенцова до 11 квітня.