Крим з курорту перетворився на гігантський склад зброї – Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте такожУ анексованому Криму виявили більше трьох сотень сміттєзвалищ

«Крим з курорту перетворений на гігантський склад зброї», - процитував Порошенка його прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, в даний час бюджет Криму становить 159 млрд рублів ($2,75 млрд).

З них 125 млрд рублів ($2,15 млрд) - це чисті трансферти з російського бюджету. По суті, ступінь дотаційності півострова становить 85% (дотаційність Севастополя - 70%).