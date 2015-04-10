Крим з курорту перетворився на гігантський склад зброї – Порошенко

14:34, 10 квітня 2015
Політика
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Крим з курорту перетворився на гігантський склад зброї.

Фото УНИАН

Про це заявив президент України Петро Порошенко, написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

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«Крим з курорту перетворений на гігантський склад зброї», - процитував Порошенка його прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, в даний час бюджет Криму становить 159 млрд рублів ($2,75 млрд).  

З них 125 млрд рублів ($2,15 млрд) - це чисті трансферти з російського бюджету. По суті, ступінь дотаційності півострова становить 85% (дотаційність Севастополя - 70%).

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