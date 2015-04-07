Порошенко хоче створити спостережні пункти в буферній зоні на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави за підсумками засідання Воєнного кабінету РНБО.

«Петро Порошенко також наголосив на необхідності створення спостережених пунктів в буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках. Зокрема, мова йде про Донецький аеропорт, Авдіївку, Піски, Широкине», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як підкреслив президент, має бути забезпечена детальна дорожня карта щодо міжнародної миротворчої місії для прискорення процесу початку її роботи в Україні.

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Як зазначається, глава держави також ініціював розгляд питання щодо посилення взаємодії українських Збройних Сил та Служби безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ.

«Наголошую на виключній важливості координації зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, щоб довести неухильне дотримання українськими Збройними Силами наказів Верховного Головнокомандувача та Мінських домовленостей», - сказав Порошенко.

За його словами, необхідно показати всьому світу, що українська сторона виконує взяті зобов’язання. Одночасно підтримувані Росією бойовики та регулярні сили РФ порушують домовленості: не відводять техніку та артилерію, відбуваються обстріли з 120 мм мінометів, фіксуються окремі випадки застосування танкових підрозділів.

Окремо президент зазначив, що має бути підвищена інтенсивність роботи та тиску в питанні звільнення усіх заручників.