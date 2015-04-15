Порошенко вручив український паспорт російській журналістці Сергацковій

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Ласкаво просимо до України. Ласкаво просимо до Українського громадянства. Пишаюся, що є такі громадяни та громадянки», – сказав президент.

Він нагадав, що, згідно з законодавством, глава держави приймає рішення про прийняття до громадянства України видатних осіб, які мають заслуги перед державою. Порошенко наголосив на тому, що для багатьох українців об’єктивні репортажі Сергацкової з Криму та Донбасу стали важливим джерелом інформації. «Ви це заслужили своєю мужньою позицією і в Криму, і коли їздили в Донецьк та боролися за правду. Ви маєте заслуги перед Україною, тому Україна Вас конче потребує», – підкреслив Порошенко.

Особливо президент відзначив важливість донесення об’єктивної інформації російською мовою. Глава держави нагадав про ініціативу створення російськомовного панєвропейського каналу. «Не для того, щоб агітувати, а щоб протистояти російській пропаганді», – додав Порошенко.

Читайте такожУкраїнська гандболістка Шимкуте прийняла російське громадянствоПрезидент повідомив, що має намір ініціювати законодавчі зміни для спрощення процедури прийняття до громадянства та надання політичного притулку громадянам, які переслідуються на батьківщині, зокрема росіянам.

У свою чергу, Сергацкова зазначила, що важливо, щоб росіяни, які хочуть допомагати Україні, «мали можливість це робити на законному рівні – могли жити, розвиватися і розвивати Україну».

27-річна Катерина Сергацкова народилась у Росії. З початку окупації Криму та агресії на Донбасі активно висвітлювала події в українських та деяких російських виданнях, в тому числі в «Українській правді», «Фокусі», українському Esquire та російському Snob.ru.