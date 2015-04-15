Глави МЗС країн G7: Ефективні реформи зміцнять довіру світу до української економіки

Про це йдеться в підсумкових висновках за результатами саміту глав МЗС країн G7 у німецькому Любеку.

Зокрема, в заяві схвалюється налаштованість українського уряду щодо проведення широких та стійких реформ. Міністри висловлюють підтримку Україні в подоланні економічної кризи та відновленні економіки.

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“Ми підкреслюємо важливість проведення змістовних та ефективних структурних реформ в Україні, в тому числі проведення конституційної реформи з особливою увагою на децентралізації та реформі органів місцевого самоврядування, та на продовженні вжиття урядом зусиль в боротьбі з корупцією, зокрема шляхом рішучого впровадження пакету антикорупційних законів, прийнятих минулого року та створення нового Антикорупційного бюро”, - наголошується в заяві глав МЗС країн G7.

При цьому міністри країн “Великої сімки” закликають Україну продовжувати імплементацію амбіційної програми реформ у відповідності до умов МВФ, програми Світового банку та Угоди про асоціацію поміж Україною та Європейським Союзом.

Міністри вважають, що програма реформ та їх вчасна імплементація повинні зміцнити довіру міжнародної спільноти до української економіки та до політичної налаштованості українського уряду в здійсненні подальших реформ.

Глави МЗС країн G7 з нетерпінням очікують проведення в Києві саміту “Україна-Євросоюз” 27 квітня та міжнародної конференції на підтримку України 28 квітня, де українська влада повинна надати більше інформації про зусилля, які вживаються у здійсненні реформ.