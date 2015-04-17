Міліція перевіряє причетність якоїсь "УПА" до вбивств Калашникова і Бузини

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко.

«Я говорив з Володимиром Фесенком особисто і зараз з ним працюють співробітники міліції, аби постаратися визначити, звідки було надіслано листа», - написав, зокрема, він.

Зазначивши, що «зараз у соцмережах здійнялася істерія з приводу того, що політологу Володимиру Фесенку від якоїсь Української повстанської армії із зізнаннями в тому, що саме цією організацією організовано нібито вбивства Чечетова, Пеклушенка, Мельника, і вбивства Калашникова і Бузини та інших регіоналів», Геращенко заявляє: «Щоразу, коли відбуваються резонансні вбивства з політичним забарвленням, на світ божий виповзають різні психічно неврівноважені особи із синдромом манії величі. Або такого ґатунку людські трагедії використовуються спецслужбами для розгону інформаційних хвиль у своїх інтересах».

Геращенко також пише, що як обґрунтування своєї участі особа, яка відправила цього листа, навела факти про те, що нібито Калашников почав відстрілюватися з власного пістолета, і наводить калібр куль зброї, з якої його вбили, однак при цьому наголошує: «В Олега Калашникова справді стріляли з двох різних видів вогнепальної зброї. Однак сам Олег Калашников не встиг жодного разу вистрілити зі свого пістолета у вбивць. Це є факт. Тому автору листа Фесенку треба користуватися перевіреними джерелами, а не чутками із соцмереж».

Також Геращенко зазначає, що справою з розслідування вбивств Калашникова і Бузини займаються кращі оперативники кримінального розшуку та слідчі МВС, що є показання свідків і речові докази щодо обох убивств, «то ж ці справи в плані визначення виконавців, організаторів і замовників зовсім не безнадійні».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко заявив, що одержав заяву від якоїсь «Української повстанської армії», яка взяла на себе відповідальність за резонансні вбивства українських політиків, серед яких екс-депутат від Партії регіонів Олег Калашников і журналіст Олесь Бузина.

Навівши кілька цитат з даного листа, Фесенко наголосив: «Ця заява підтверджує мою версію про те, що як виконавців вбивства Бузини і Калашникова буде заявлено радикальних українських націоналістів. Це ще більше зміцнює мої підозри, що за спиною цих людей стоять російські спецслужби (хоча безпосередні виконавці, можливо, про це навіть не підозрюють)».

На думку Фесенка, «заява також дає підстави підозрювати продовження кампанії вбивств, яка тепер може бути спрямована і проти представників вищого державного керівництва країни. І це, можливо, означає спробу російських спецслужб відкрити новий фронт (терористичний) проти України - всередині країни з метою дестабілізації внутрішньої ситуації».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов був знайдений мертвим. Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку в Києві Слідство дійшло висновку, що причиною смерті Чечетова було винятково самогубство.

9 березня в Київській області застрелився колишній народний депутат від Партії регіонів Станіслав Мельник.

12 березня у власному будинку в Запорізькій області було виявлено мертвим з вогнепальним пораненням в області шиї екс-голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка.

Крім того, біля дверей своєї квартири в Києві 15 квітня був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Олег Калашников.

16 квітня в Києві в районі вулиці Дегтярівської двоє невідомих в масках застрелили журналіста Бузину.