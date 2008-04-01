Коломойський не виключає домовленостей Тимошенко з Партією регіонів

Співвласник неформальної бізнес-групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ припускає, що в прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є певні домовленості з представниками Партії регіонів щодо конфлікту навколо енергогенерувальної компанії ВАТ «Дніпроенерго».

Про це він сказав в інтерв`ю інтернет-виданню «Українська правда».

«ТИМОШЕНКО повинна була просто скасувати постанову, але вона затіяла такі речі! Я думаю, що якщо вона цього не робить, отже, є якісь таємні або очевидні домовленості, вона здійснює якийсь діалог з Партією регіонів під столом», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ, зазначивши прецедент узгодженого голосування у Верховній Раді щодо нової редакції закону, який регулює сферу державних закупівель, Партії регіонів і БЮТ.

На думку І.КОЛОМОЙСЬКОГО, уряд Ю.ТИМОШЕНКО повинен був скасувати незаконне розпорядження колишнього уряду, який дозволяв НАК «Енергетична компанія України» голосувати за збільшення статутного фонду «Дніпроенерго», оскільки чинне законодавство забороняє проводити додаткові емісії з метою погашення заборгованості.

«ТИМОШЕНКО взагалі нічого не робить в питанні "Дніпроенерго". Їй достатньо було розчерком пера скасувати цілком незаконну постанову ЯНУКОВИЧА про додаткові емісії. Тому що існує пряма норма закону: не можна погашати збитки та борги підприємства через випуск додаткової емісії», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до суспільства ТОВ «Інвестиційне товариство» (належить до ДПЕК). Збільшення СФ здійснюється через додатковий випуск 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. У результаті цієї додаткової емісії ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) повинна консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте відповідні зміни досі не внесено до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”. 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-інвест" (міноритарний акціонер генкомпанії, афілійованої з групою «Приват»), яке вирішило, що його інтереси було порушено.

Представники нинішнього уряду під час передвиборної кампанії також не раз заявляли, що під час здійснення додаткової емісії на “Дніпроенерго” було порушено інтереси держави, і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути. 21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема про збільшення статутного фонду. Протилежна сторона оскаржила це рішення суду. І 25 січня 2008 року ВГСУ своєю ухвалою скасував рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго». В кінці січня 2008 року ТОВ ДІК «Бізнес-інвест» оскаржило у Верховному Суді України ухвалу ВГСУ від 25 січня ц.р., яке підтвердило законність збільшення СФ «Дніпроенерго». Верховний Суд України спочатку призначив розгляд касації “Бізнес-інвесту” на 19 лютого ц.р., проте засідання вже кілька разів переносили. 4 березня ц.р. колегія суддів Господарської палати ВСУ прийняла рішення перенести розгляд касації ТОВ “Бізнес-інвест” на 8 квітня.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенерувальна компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної та теплової енергії. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС. Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт. До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емісії держпакет може становити не менш як 50%+1 акція.