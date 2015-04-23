МЗС Португалії: Українська сторона може розраховувати на всебічну підтримку

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили взаємодію по лінії Україна-ЄС, у тому числі підготовку до саміту Україна-ЄС та Ризького саміту «Східного партнерства», а також актуальні питання двостороннього порядку денного між Україною та Португалією.

Чалий подякував португальській стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних структур, зокрема ООН, ОБСЄ і ЄС. Було позитивно відзначено рішення португальського уряду щодо надання фінансової допомоги нашій державі у рамках реалізації проектів співпраці по лінії Україна-НАТО, а також високо оцінено активну участь Португалії у складі Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні.

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У цьому контексті Бруну Масаеш зазначив, що українська сторона і в майбутньому може розраховувати на всебічну підтримку Португалії.

Державний секретар з європейських питань МЗС Португалії запевнив, що усі внутрішньодержавні процедури щодо Угоди про асоціацію між Україна та ЄС будуть завершені португальською стороною до Ризького саміту «Східного партнерства».

Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації двостороннього політичного діалогу на високому та найвищому рівнях, підкреслюється в повідомленні.