Кабмін сьогодні звітуватиме щодо децентралізації та про заходи безпеки на травневі свята (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачається також розглянути проект постанови про внесення змін до постанови ВР від 2 грудня 2014 року №9-VIII “Про формування складу Кабінету міністрів України”.

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Розглядатиметься також проект постанови про припинення повноважень члена ТСК з перевірки суддів загальної юрисдикції В.Голуба.

Серед інших питань на сьогодні лише проекти постанов щодо перейменування низки сіл, встановлення межі міста Дунаївці та віднесення двох міст Тернопільської області до категорії міст обласного значення.