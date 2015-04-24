Кабмін сьогодні звітуватиме щодо децентралізації та про заходи безпеки на травневі свята (наживо)
09:49, 24 квітня 2015Політика
540 0
Сьогодні Верховна Рада під час Години запитань до уряду заслухає інформацію щодо децентралізації влади та забезпечення безпеки у період травневих свят.
Прем'єр міністр України Арсеній Яценюк у парламенті / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачається також розглянути проект постанови про внесення змін до постанови ВР від 2 грудня 2014 року №9-VIII “Про формування складу Кабінету міністрів України”.
Читайте такожБюджетна децентралізація дозволила наповнити місцеві бюджети - депутат
Розглядатиметься також проект постанови про припинення повноважень члена ТСК з перевірки суддів загальної юрисдикції В.Голуба.
Серед інших питань на сьогодні лише проекти постанов щодо перейменування низки сіл, встановлення межі міста Дунаївці та віднесення двох міст Тернопільської області до категорії міст обласного значення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter