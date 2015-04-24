Кабмін провалює першу конференцію на підтримку України - ЗМІ

Кабінет міністрів Арсенія Яценюка провалює заплановану на 28 квітня Міжнародну конференцію на підтримку України, спрямовану на залучення світової допомоги нашій країні.

Про це «Апострофу» розповіли джерела в уряді та дипломатичних колах. Зокрема, вони звертають увагу на те, що на заході не будуть присутні лідери ЄС - президент Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Водночас за день до цього названі європолітики відвідають Київ для участі в саміті Україна-ЄС.

Як розповіло виданню джерело в дипломатичних колах, невелика кількість «топових гравців», які висловили бажання взяти участь у конференції, є «заслугою» Кабінету міністрів. «У травні вже буде рік з того часу, коли першопочатково планувався цей захід. Це було практично відразу після Майдану. Тоді говорилося, що цю конференцію проведуть одразу після президентських виборів. Потім її переносили на осінь, потім на кінець року, потім на лютий. Вже наприкінці березня було прийнято рішення "приєднати" конференцію до саміту Україна-ЄС, призначеного на 27 квітня. Це було зроблено в надії, що на захід залишаться хоча б лідери Євросоюзу. Однак оскільки розсилали запрошення дуже довго, з запізненням, а денний розпорядок "топів" формується за два місяці наперед, ми і отримали такий результат»,- зазначив наш співрозмовник.

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У той же час джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) стверджує, що затримки із запрошеннями виникли через те, що в процесі підготовки заходу, за який відповідали представники МЕРТ, втручався прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Процес підготовки відбувався дуже складно. Виник конфлікт між прем'єром і першим заступником міністра економічного розвитку (Олександром Боровиком. - ред.), який згодом був відсторонений від підготовки конференції. Виходило, що МЕРТ це все робить, а Яценюк відповідає. Отже, якщо результати будуть поганими, Яценюк зможе цю невдачу на когось спихнути. А якщо все пройде успішно - він представить це як свою особисту заслугу», - розповів співрозмовник «Апострофа».