Португалія ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Про це у Twitter написав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ще одна гарна новина: у Португалії ратифікована і набула чинності Угода про асоціацію України з ЄС", - повідомив голова українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент Фінляндії підписав ратифіковану парламентом Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

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У МЗС очікують завершення ратифікації всіма державами Євросоюзу угоди до кінця 2015 року.

Раніше угоду вже ратифікували Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія і Швеція.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Угоду про асоціацію України та ЄС ратифікувала Бельгія.