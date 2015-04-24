В окупованому Криму затримали першого заступника голови Меджлісу
21:11, 24 квітня 2015Політика
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Його вивезли на допит до слідчого комітету.
Перший заступник Голови Меджлісу вивезений на допит / gazeta.lviv.ua
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв.
"Сьогодні під час засідання Меджлісу кримськотатарського народу, перший заступник Голови Меджлісу Наріман Джелял вивезений на допит у слідчий комітет", - сказано в повідомленні Смердляєва.
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