В окупованому Криму затримали першого заступника голови Меджлісу

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв.

"Сьогодні під час засідання Меджлісу кримськотатарського народу, перший заступник Голови Меджлісу Наріман Джелял вивезений на допит у слідчий комітет", - сказано в повідомленні Смердляєва.

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