Півсотні людей з прапорами зібралися на бульварі Шевченка у Києві, де раніше стояв Ленін
10:41, 01 травня 2015Політика
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У Києві, на початку бульвару Тараса Шевченка, навпроти Бесарабської площі, на місці, де раніше стояв пам'ятник Володимиру Леніну, зібралися близько 50 осіб з державними прапорами та прапорами ВО “Свобода”.
Бульвар Шевченка / kartagoroda.com.ua
Раніше 1 травня на цьому місці збиралися прихильники Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, навколо мітингувальників розташувалися декілька груп правоохоронців по 3-4 чоловіки.
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Слід зазначити, що у центрі столиці сьогодні майже немає людей. На Європейській та Поштовій площах також дуже мало автомобілів.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2013 року група осіб у масках знесла й розбила пам'ятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва. Деякі з них тримали прапори ВО “Свобода”, запалювали файєри й кидали димові шашки.
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