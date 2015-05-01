Півсотні людей з прапорами зібралися на бульварі Шевченка у Києві, де раніше стояв Ленін

Раніше 1 травня на цьому місці збиралися прихильники Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, навколо мітингувальників розташувалися декілька груп правоохоронців по 3-4 чоловіки.

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Слід зазначити, що у центрі столиці сьогодні майже немає людей. На Європейській та Поштовій площах також дуже мало автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2013 року група осіб у масках знесла й розбила пам'ятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва. Деякі з них тримали прапори ВО “Свобода”, запалювали файєри й кидали димові шашки.