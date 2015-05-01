Симоненка на мітингу облили кефіром (фото)

12:35, 01 травня 2015
Політика
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Активісти «Свободи» облили кефіром  лідера комуністів Петра Симоненка, який прийшов на мітинг з нагоди 1 травня до музею Великої Вітчизняної війни у Києві. 

Симоненко и кефир / Громадське

Як передає кореспондент Громадського, його супроводжують 3 охоронці.

Більше, правда, дісталося журналістам.

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«Майже весь кефір влучив в журналіста телеканалу "Россия"», - передає кореспондент.

Громадське

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