Симоненка на мітингу облили кефіром (фото)

Активісти «Свободи» облили кефіром лідера комуністів Петра Симоненка, який прийшов на мітинг з нагоди 1 травня до музею Великої Вітчизняної війни у Києві.

Як передає кореспондент Громадського, його супроводжують 3 охоронці. Більше, правда, дісталося журналістам. Читайте такожСимоненко прийшов на заборонений мітинг комуністів до музею історії ВВВ «Майже весь кефір влучив в журналіста телеканалу "Россия"», - передає кореспондент.

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