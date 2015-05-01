У БПП заявили про корупцію у сфері поставок харчів військовим АТО

Про це заявив народний депутат від партії “Блок Петра Порошенка” Іван Вінник, повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

За його словами, Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на даний час вивчається питання харчового забезпечення армії, загальний бюджет якого в цьому році складе близько 2 млрд грн.

“Вкрай важливо напрацювати механізми знищення штучно створеної монополії, яка просто вбиває здорову конкуренцію. Для нас це питання сьогодні серед надважливих”, – переконаний депутат.

За його інформацією, на даний час комітет уже завершив роботу з вивчення процедури закупівлі паливно-мастильних матеріалів. В результаті комплексної перевірки, вдалось заощадити майже 110 млн грн державних коштів.

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Також народний депутат повідомив, що комітет вивчає питання житлового забезпечення та діяльність відділу капітального будівництва Міноборони.

“Ми проаналізуємо усі 27 договорів спільної діяльності. Насамперед, необхідно детально вивчити проблемні об’єкти. Наступним кроком буде аналіз процедури розрахунку відповідно до договорів спільної оренди. А також перевіримо, чи мають місце випадки передачі приватними забудовниками певного відсотка квартир, як сплати за використання під будівництво земель, що є у власності Міністерства оборони”, – зазначив Вінник.

Народний депутат також повідомив, що з метою напрацювання реальних механізмів знищення корупції, в Комітеті з питань національної безпеки та оборони створений підкомітет по аналізу ефективності використання грошових коштів Міністерством оборони.

"Саме така структура буде досліджувати абсолютно всі витрати міністерства”, – зазначив парламентарій.