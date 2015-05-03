Невідомі зловмисники намагалися підпалити будинок родини екс-губернатора Сумщини (фото)

У Сумах вночі невідомими зловмисниками було здійснено спробу підпалу будинку, що належить родині екс-голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира Шульги.

Про це Шульга повідомив сьогодні на своїй сторінці у Facebook і виклав фото.

«Сьогодні вночі невідомі хотіли підпалити будинок моїх батьків. Зателефонував в міліцію, чекаю опергруппу», – написав колишній керівник області.

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На думку Шульги, будинок намагалися підпалити його вороги.

«Міліція приїхала швидко. Написали заяву. Підпал не вийшов. Уявляю, якщо б у ньому ночували батьки. Уявляю, скільки б тушили наші МНС-ники. Ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, багато. Бо в наш час у прикордонній області в очільника ОДА по-іншому бути не може. Впевнений, що міліція знайде і замовників, і виконавців», – написав Шульга.

Сьогодні вночі невідомі хотіли підпалити будинок моїх батьків. Зателефонував в міліцію, чекаю опергрупу. Posted by Володимир Шульга on 3 травня 2015 р.

Разом з тим начальник Сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила кореспондента УНІАН, що за даним фактом сьогодні відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) КК України.

«Попередньо встановлено, що невідомі зловмисники закинули на дах другого поверху будинку ганчірки із запальною сумішшю. Постраждалим пощастило, що ганчірки швидко скотилися на землю. Тим не менше, вогнем були пошкоджені пластикова водозливна труба, м’яка черепиця та пластикове вікно. Наразі зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п`ятнадцяти років», – зазначила Біганова.

Як повідомляв УНІАН, Шульга був призначений головою Сумської ОДА 2 березня 2014 року, а 16 вересня – звільнений із займаної посади.