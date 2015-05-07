Пілот Іл-76 розповів про подробиці польоту в Катманду



Про це він сказав у коментарі журналістам після посадки літака в аеропорту "Бориспіль".

Він зокрема зазначив, що посадка в аеропорту Катманду досить складна річ в організаційному плані, адже аеропорт пошкоджено і дозволи на посадку на аеродромі Катманду непальська сторона видає залежно "від необхідності посадки для самої непальської сторони."

Крім того, Пахольченко додав, що при перельоті з аеропорту "Бориспіль" до аеропорту "Делі" мала місце технічна несправність, яка призвела до того, шо виконати переліт на літаку "в тому стані, в якому він знаходився, на дальність Катманду-Делі не було можливим в тих погодних умовах"

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"Технічно цей літак хоч і може літати на трьох двигунах, але в умовах високих температур його льотнно-технічні дані обмежені", - сказав льотчик і додав, що переліт Делі-Катманду став можливим після того, як було усунуто несправність і отримано дипломатичний дозвіл.

"Дипломатичний дозвіл був отриманий через добу після того, як літак було повністю відновлено", - сказав Пахольченко.

Він також пояснив, що дорога до Києва була довгою через те, що екіпаж на момент посадки в Баку працював уже більше доби і йому було надано час для відпочинку

