"Флешмоб" за ґратами: у РФ 500 ув'язнених під "Катюшу" марширували і шикувалися в слова (відео)
Ув'язнені Санкт-Петербурга провели "флешмоб" на честь Дня Перемоги
У незвичайній акції взяли участь засуджені Колпинської виховної колонії, СІЗО «Хрести» і виправної колонії № 5.
Відеоролик опублікувало в інтернеті управління ФСВП північної столиці, повідомляє Ехо Москви.
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На кадрах видно, як 500 осіб, одягнених у темну форму, марширують під пісню «Катюша». Чоловіки з чорними та помаранчевими кульками в руках складаються у слова «70 років» і «Спасибі за перемогу» і випускають повітряні кулі кольорів георгіївської стрічки в небо.
На завершення ролика молодий чоловік, обернувшись в камеру, вимовляє: «Спасибі за перемогу!». Після чого, охоронець поплескує його по плечу і веде разом з маршируючими ув'язненими.