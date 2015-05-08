Заступника голови Меджлісу Чийгоза перевели з карцеру у звичайну камеру

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу з посиланням на його адвоката Олександра Лісового.

У зв'язку з цим Ахтем Чийгоз припинив оголошену ним голодовку.

«За словами адвоката, стан здоров'я Ахтема Чийгоза задовільний, умови тримання в камері кращі, ніж були до цього», - повідомили в прес-службі.

Читайте такожЗаступник голови Меджлісу Чийгоз оголосив голодування - ЧубаровНагадаємо, 6 травня, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якого утримують з 29 січня 2015 року в СІЗО за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого, без пред'явлення будь-якої постанови, перевели в карцер.

На знак протесту Ахтем Чийгоз оголосив голодування.