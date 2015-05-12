На 10 місяців війни в Україні Путін витратив 53 мільярди рублів – доповідь Нємцова

Про це йдеться в доповіді «Путін.Війна», який складений групою експертів за матеріалами Бориса Нємцова, повідомляє РБК.

Читайте такожОприлюднено головні тези доповіді Нємцова "Путін. Війна"

«Оцінку російських витрат («Скільки коштує війна з Україною») підготував директор по макроекономічним дослідженням ВШЕ, колишній заступник голови Центробанку Сергій Алексашенко. Економіст підрахував втрати російського бюджету від приєднання півострова та участі у військовій кампанії в Донецькій і Луганській областях. Згідно з його підрахунками, прямі витрати на війну на південному сході України за 10 місяців склали близько 53 млрд руб. (так експерт оцінює витрати на утримання добровольців, ополченців, експлуатацію та ремонт бойової техніки)», - йдеться в доповіді.

Крім цього утримання біженців з регіональних бюджетів експерт оцінив сумарно в 80 млрд руб. з липня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 травня, російські опозиціонери опублікували розслідування Нємцова про війну на Донбасі.