У США затримано чоловіка, який намагався направити безпілотник в сторону Білого дому - ЗМІ

22:05, 14 травня 2015
Політика
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Секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, затримала невідомого, який намагався запустити невеликий літальний апарат на дистанційному управлінні у бік Білого дому. 

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Парк на північ від столичної резиденції президента оточено. Ведеться розслідування інциденту.

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Глава американської держави Барак Обама в даний момент знаходиться в своїй заміській резиденції Кемп-Девід (штат Меріленд).

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