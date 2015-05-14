У США затримано чоловіка, який намагався направити безпілотник в сторону Білого дому - ЗМІ
22:05, 14 травня 2015Політика
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Секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, затримала невідомого, який намагався запустити невеликий літальний апарат на дистанційному управлінні у бік Білого дому.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
Парк на північ від столичної резиденції президента оточено. Ведеться розслідування інциденту.
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Глава американської держави Барак Обама в даний момент знаходиться в своїй заміській резиденції Кемп-Девід (штат Меріленд).
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