У США затримано чоловіка, який намагався направити безпілотник в сторону Білого дому - ЗМІ

Секретна служба США, що займається охороною перших осіб держави, затримала невідомого, який намагався запустити невеликий літальний апарат на дистанційному управлінні у бік Білого дому.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. Парк на північ від столичної резиденції президента оточено. Ведеться розслідування інциденту. Читайте такожБілий дім обнесуть парканом з шипами Глава американської держави Барак Обама в даний момент знаходиться в своїй заміській резиденції Кемп-Девід (штат Меріленд).

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