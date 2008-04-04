Кріль: Народна самооборона бореться за Тимошенко проти Ющенка

Лідер “Єдиного центру”, народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає, що діяльність депутатів фракції НУ-НС від “Народної самооборони” спрямована проти Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку І.КРІЛЬ висловив, коментуючи «Газеті по-українськи» поширену в ЗМІ фразу Президента В.ЮЩЕНКА «Балога – це я», яку він сказав на зустрічі з членами депутатської групи «Народна самооборона».

«Народна самооборона» ніяк не може визначитися, під яким крилом їм шукати свого політичного пристанища у майбутньому. А ці слова Президента чітко пояснили позицію Віктора ЮЩЕНКА всім тим, хто веде боротьбу «не на життя, а на смерть» з Віктором БАЛОГОЮ», - сказав І.КРІЛЬ.

Лідер “Єдиного центру” також зауважив, що насправді «Народна самооборона» веде боротьбу не проти голови Секретаріату Президента. «Вони борються за ТИМОШЕНКО проти ЮЩЕНКА. І в тому полягає їх відверта підлість. Пройшовши до парламенту на спині Віктора Андрійовича, вони вирішили тепер «вгадати», за кого їм вигідніше грати далі», - пояснив він.