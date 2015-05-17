Українські політики вшанували пам'ять жертв тоталітаризму (фото, відео)

Перші особи держави вшанували пам'ять жертв тоталітаризму в Биківні.

Участь у церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій в заповіднику «Биківнянські могили» взяли президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд та мер Києва Віталій Кличко.

Разом із Яценюком на церемонії була присутня його донька Софія. Вони поклали квіти та лампадки до меморіалу – Пам’ятного хреста на братській могилі жертв політичних репресій. Урядовці також вшанували пам’ять жертв політичних репресій у польській частині Меморіалу.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що настав час остаточно очистити Україну від символів комуністичного режиму, який знищив мільйони безневинних людей.

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Тим же, хто виступав і досі виступає проти декомунізації, Порошенко порадив приїхати в Биківню, на місце кривавих злочинів комуністичного режиму: «послухати, про що шелестять крони цих дерев; припасти вухом до землі і почути, до чого закликають тут поховані жертви комуністичного режиму».