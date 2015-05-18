Парламентська асамблея НАТО включила в резолюцію натяк на перспективу членства України

14:55, 18 травня 2015
Політика
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Підсумкова декларація Весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО містить посилання на євроатлантичну перспективу України.

Українська делегація / facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Місію України при НАТО.

Як зазначила народний депутат та член української парламентської делегації в НАТО Іванна Климпуш-Цинцадзе, Україні вдалося отримати підтримку всіх 28 країн і отримати в тексті поправки - визнання зміни політики України щодо відновлення її євроатлантичного курсу.

Читайте такожНАТО та ЄС хочуть зміцнити співпрацю у боротьбі з "гібридними" війнами - Столтенберг"В резолюцію щодо розширення, в проекті якої з очевидних причин не було сказано жодного слова про Україну, бо йшлося лише про країни, які заявили про намагання отримати членство та в той чи інший спосіб просунулися на цьому шляху (включно з Грузією!), нам з допомогою колег з делегацій Британії Канади, Литви, Польщі, США, Туреччини вдалося зареєструвати, а потім і отримати підтримку всіх 28 країн і отримати в тексті поправки - визнання зміни політики України щодо відновлення її євроатлантичного курсу!" - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю колег з делегації з першим маленьким успіхом і з неймовірним досвідом парламентської дипломатії!" - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Нам вдалося! Це був чудовий новий досвід роботи української парламентської делегації в НАТО! В резолюцію щодо розширенн...

Posted by Ivanna Klympush-Tsintsadze on Monday, May 18, 2015

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