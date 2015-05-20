Рада провалила законопроект про іспит з української мови для держслужбовців
Верховна Рада не підтримала проект закону про внесення змін до Закону "Про державну службу" (щодо обов'язкового володіння українською мовою посадовими та службовими особами органів державної влади, № 1201).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 152 народних депутата із 339 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом авторства народних депутатів із міжфракційного об'єднання "Свобода" пропонувалося встановити, що серед основних принципів, на яких грунтується державна служба, - недопущення публічних проявів зневаги до української мови, знущання чи глуму з неї, а також її дискредитації.
Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку, володіють українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових обов’язків, та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену Кабінетом міністрів.
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Посадові та службові особи органів державної влади зобов’язані складати іспит з української мови для підтвердження необхідного рівня володіння нею під час виконання ними службових обов’язків. Порядок проведення іспитів затверджується Кабміном.
Серед основних обов’язків державних службовців - володіння українською мовою на рівні, необхідному для виконання їхніх посадових обов’язків.
Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які, серед іншого, не володіють українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових обов’язків.