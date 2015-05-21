У парламенті з'явилися ще три міжфракційні об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про створення МДО “Світове українство” головою якого обрано Івана Крулька (фракція “Батьківщина”), МДО “Захист села”, головою якого обрано народного депутата України Аркадія Корнацького (фракція БПП) та МДО “Здорова нація”, головою обрано Дениса Силантьєва (фракція Радикальної партії).

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Нагадаємо, раніше у Верховній Раді було створено міжфракційне депутатське об'єднання “Мажоритарники України”. Головою об'єднання було обрано члена групи “Економічний розвиток” Антона Яценка.