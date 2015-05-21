Ніхто не має права блокувати європейську інтеграцію східних сусідів ЄС - Меркель

Про це повідомляє РАР з посиланням на виступ німецької канцлер у Бундестазі перед вильотом до Риги, де сьогодні розпочне роботу IV саміт "Східного партнерства".

"Якщо наші східні сусіди хочуть зблизитись із цінностями Європейського, то це їхнє суверенне рішення... Ніхто не має права блокувати обраного ними самими цього шляху",- сказала вона.

Читайте такожМеркель заявила, що повернутися до формату самітів G8 неможливо

Меркель відзначила, що через незаконну анексію Криму Росією та конфлікт на Донбасі програма "Східного партнерства" "важливіша, ніж будь-коли".

"У 21 столітті ми відкидаємо мислення в категоріях сфер впливу; це також стосується ситуації в Україні", - сказала вона, відзначивши, що співпраця ЄС із східними сусідами не є скерована проти інших держав, особливо, проти Росії.

Вона також зазначила, що країни, котрі співпрацюють з ЄС, не повинні відмовлятися від співпраці з Росією та запевнила, що готова до діалогу з Москвою в контексті проблем пов'язаних з імплементацією угод про асоціацію з Україною, Грузією чи Молдовою.

Водночас Меркель зазначила, що програма "Східного партнерства" "не є інструментом політики розширення ЄС".

"Нам не можна будити фальшиві надії, які ми не зможемо виконати", - сказала німецький канцлер, зауваживши, що Берлін говорить це прямим текстом своїм партнерам зі Сходу.