СБУ готова надати Amnesty International матеріали про знущання бойовиків над українськими бійцями

Про це у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Хочу ще раз наголосити на тому, що СБУ не лише готова спільно з військовою прокуратурою провести належне розслідування по кожному випадку, згаданому у звіті цієї міжнародної організації з метою з’ясування всіх обставин та встановлення істини, але й надати матеріали, зокрема задокументовані, що свідчать про знущання та тортури над українськими бійцями АТО з боку представників терористичних організацій ДНР і ЛНР, зокрема, громадян Російської Федерації", - наголосив Лубківський.

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Як повідомляв УНІАН, у своїй доповіді Amnesty International заявила, що обидві сторони конфлікту на Донбасі жорстоко поводяться з полоненими.

«Ув'язнених з обох сторін піддавали побиттям та імітаціям страт. Ми також задокументували позасудові страти осіб, яких утримували сепаратистські групи», - зазначається в доповіді.

В Amnesty International вважають, що як «прокиївські», так і «сепаратистські» сили повинні покласти край цим злочинам і переконатися, що всі бійці під їхнім контролем знають про наслідки порушень щодо полонених під час конфлікту, які передбачені міжнародним правом.

СБУ в свою чергу запропонувало Amnesty International провести зустріч з приводу звіту про катування полонених.