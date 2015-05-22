СБУ готова надати Amnesty International матеріали про знущання бойовиків над українськими бійцями
Служба безпеки України готова надати Міжнародній правозахисній організації Amnesty International матеріали про знущання та тортури над українськими бійцями з боку терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", а також громадян Російської Федерації.
Про це у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
"Хочу ще раз наголосити на тому, що СБУ не лише готова спільно з військовою прокуратурою провести належне розслідування по кожному випадку, згаданому у звіті цієї міжнародної організації з метою з’ясування всіх обставин та встановлення істини, але й надати матеріали, зокрема задокументовані, що свідчать про знущання та тортури над українськими бійцями АТО з боку представників терористичних організацій ДНР і ЛНР, зокрема, громадян Російської Федерації", - наголосив Лубківський.
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Як повідомляв УНІАН, у своїй доповіді Amnesty International заявила, що обидві сторони конфлікту на Донбасі жорстоко поводяться з полоненими.
«Ув'язнених з обох сторін піддавали побиттям та імітаціям страт. Ми також задокументували позасудові страти осіб, яких утримували сепаратистські групи», - зазначається в доповіді.
В Amnesty International вважають, що як «прокиївські», так і «сепаратистські» сили повинні покласти край цим злочинам і переконатися, що всі бійці під їхнім контролем знають про наслідки порушень щодо полонених під час конфлікту, які передбачені міжнародним правом.
СБУ в свою чергу запропонувало Amnesty International провести зустріч з приводу звіту про катування полонених.