Міліція розпочала кримінальне провадження за заявою мера Запоріжжя про погрози

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, мер Запоріжжя Сін 25 травня подав заяву до міліції про те, що на його адресу надійшли заяви з погрозами.

Читайте такожМер Запоріжжя пояснив, чому перейшов до регіоналів

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ст. 296 ККУ (хуліганство). Проводиться розслідування.

Водночас, сам Сін на прес-конференції 25 травня повідомив, що отримав із невідомого номера на свій телефон повідомлення з погрозами.