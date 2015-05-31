Євродепутат: польські політики потрапили в "чорний список" РФ через позицію щодо України

Таку думку висловив євродепутат від Польщі Марек Сівєц, повідомляє Польське радіо. "І теперішні, і колишні депутати були дуже активними, дуже однозначними. Але ми ніколи не були затятими: не було доктринальної риторики, дій, голосувань проти Росії. Йшлося радше про підтримку позитивних тенденцій в Україні. А те, що росіяни зрозуміли це так, а не інакше – свідчить про їхнє мислення і одновимірну політику", – сказав Марек Сівєц.

Читайте такожПолітики ЄС з "чорного списку" Росії: Має бути відповідь на свавільний російський списокСеред 89-ти прізвищ, опублікованих у європейських ЗМІ, 18 – це польські політики, серед яких маршал Сенату Богдан Борусевич, колишня очільниця МЗС Анна Фотига, колишній голова Європарламенту Єжи Бузек, екс-євродепутати Павел Коваль, Марек Мігальський та один із заступників голови Європарламенту Ришард Чарнецький.

В свою чергу Маріуш Блащак із найбільшої опозиційної партії, Право і справедливість, переконує, що "чорний список" - це ціна за участь у Євросоюзі. На його думку, лише від спільної політики країн Євроспільноти залежить те, який тиск намагатиметься чинити Росія: "Наші відносини з Росією повинні випливати з нашої позиції в Євросоюзі. Причому, у справах, які стосуються сходу, Євросоюз повинен промовляти голосом Польщі. Це завдання для польської дипломатії".

Нагадаємо, напередодні в офісі верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні назвали "чорний список" Росії "свавільним і необґрунтованим" заходом.

Раніше телекомпанія з Фінляндії оприлюднила список європейських політиків, яким, за її даними, заборонений в’їзд на територію Росії. У цьому списку 89 прізвищ. Йдеться про членів Європарламенту і законодавчих органів Євросоюзу та військових чиновників. Більшість осіб зі списку є громадянами Великобританії, Швеції, Польщі та країн Балтії, є і представники Німеччини, Чехії.