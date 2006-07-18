Якою буде погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східній частині, місцями у Криму, північних, а вдень і в центральних областях короткочасні дощі, грози. На решті території переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті та в південній частині до 30°; у Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

20-21 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, у південній частині та східних областях 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південних областях та на Закарпатті місцями до 31°. У Карпатах вдень 21 липня місцями грозові дощі, температура вночі 6-11°, вдень 17-22°. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

22-23 липня - у західних, а вдень і у північних областях, 23 липня у північних, центральних (окрім Кіровоградської та Дніпропетровської), а вночі і у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень 25-31°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

20-21 липня - мінлива хмарність.Переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

22-23 липня - короткочасний дощ, гроза, лише вночі 22 липня переважно без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень 25-30°.